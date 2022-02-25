Azercell оказал поддержку своим абонентам в Украине!

В связи с военной ситуацией в Украине лидирующий оператор мобильной связи Азербайджана Azercell Telecom пополнил баланс всех своих абонентов, находящихся в этой стране в роуминге, на 50 AZN с целью обеспечения их бесперебойной связью с семьями и близкими. Абонентам были отправлены SMS с соответствующим содержанием. Эта акция охватывает все номера абонентов как предоплаты, так и постоплаты.

Отметим, что Телефонный Центр Azercell (общий контактный номер *1111, для абонентов нефактурной линии (012) 490 49 49, для абонентов фактурной линии (012) 490 52 52) и Служба онлайн поддержки доступны 24 часа в сутки. Кроме этого, у абонентов есть возможность подать заявку через приложение «Kabinetim»: https://www.azercell.com/ru/personal/digital-solutions/kabinetim.html

Azercell призывает своих абонентов быть бдительными и желает всем мира и спокойствия!