Apple представила 20-ядерный процессор

Apple представила свой самый мощный процессор для компьютеров Mac. Презентация транслируется на сайте компании, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Процессор M1 Ultra базируется на двух чипах M1 Max с пропускной способностью 2,5 терабит в секунду. Устройство имеет 20 ядер — 16 высокопроизводительных и 4 высокоэффективных ядра. Также показанный на мероприятии чип имеет 64-ядерный графический процессор. Процессор базируется на 114 миллиардов.

По словам представителей Apple, новый процессор подходит для сложных творческих приложений, таких как редактирование видео и 3D-рендеринг. Также M1 Ultra примерно в восемь раз быстрее, чем M1 — первый ARM-процессор от Apple. В компании рассказали, что первым компьютером на основе M1 Ultra окажется Mac Studio.

На весенней презентации Apple также представила новое поколение смартфона iPhone SE. Устройство получило 4,7-дюймовый экран, чип Apple A15 Bionic, поддержку работы в сетях пятого поколения, одинарную камеру. Стоимость iPhone SE в США начинается с 429 долларов.