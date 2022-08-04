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Швейцарская компания начала оказывать интернет-услуги через азербайджанский спутник

ИКТ Материалы 4 августа 2022 10:10 (UTC +04:00)
Швейцарская компания начала оказывать интернет-услуги через азербайджанский спутник

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана и швейцарская компания Signalhorn достигли договоренности о сотрудничестве.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве, в соответствии с договоренностью, Signalhorn начала предоставлять через азербайджанский спутник Azerspace-1 интернет-услуги круизным лайнерам в Средиземном море.

"Совершенствование возможностей широкополосной связи ОАО "Азеркосмос" является одним из основных сегментов потребностей мирового рынка спутниковой связи. В настоящее время спутники ОАО Azerspace-1 и Azerspace-2 обеспечивают оказание надежных и стабильных интернет-услуг на судах в Каспийском, Черном и Азовском морях, на Волге и востоке Средиземного моря", - сказали в ведомстве.

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