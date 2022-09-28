Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. ИКТ

Азербайджан изучает стратегию ЕС по цифровому развитию до 2030 года

ИКТ Материалы 28 сентября 2022 11:45 (UTC +04:00)
Азербайджан изучает стратегию ЕС по цифровому развитию до 2030 года

Читайте Trend в

Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане нет проблем с доступом к интернету.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал вице-президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Расим Алгулиев в ходе 5-й конференции по электронным инфраструктурам "Восточного партнерства".

По его словам, практически каждый гражданин Азербайджана является пользователем интернета и интернет-услуг.

«У нас есть свои космические спутники, соответствующий кадровый потенциал, специалисты», - сказал Алгулиев.

Также он коснулся вопроса доступа к некоторым международным научным платформам, отметив необходимость создания соответствующего электронного образования, электронной библиотеки, подготовки специалистов этой отрасли.

«Мы видим необходимость в интеграции и кооперации по этим вопросам со странами ЕС. Как вы знаете, европейские институты достигли в этих направлениях больших успехов», - сказал Алгулиев.

Он отметил, что ЕС принял стратегию цифрового развития до 2030 года.

«Мы изучаем эту стратегию и заинтересованы в обмене опытом по инициативам, которые реализуют европейские страны. Считаю, что это поспособствует ускорению развития науки и образования в Азербайджане, в том числе в области создания соответствующих платформ», - подчеркнул Алгулиев.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости