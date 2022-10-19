Азербайджанская ИТ-компания о своей деятельности на освобожденных территориях

БАКУ /Trend/ - Бренд азербайджанской технологической компании A2Z Technologies - Zetnet, предоставляет ИТ-услуги в Карабахе.

Об этом сказал в среду Trend глава коммерческого департамента A2Z Турал Гусейнов.

По его словам, компания обеспечивает освобожденные территории интернет-услугами.

«В Карабахе мы создали на объектах современную сеть связи. Также мы обеспечиваем технологическую безопасность некоторых объектов», - сказал Гусейнов.

Кроме того, он отметил, что компания предоставляет свои услуги и в восьми других районах Азербайджана, в том числе по Баку и Абшерону.

«В этих районах мы преимущественно оказываем интернет-услуги. Работы по расширению географии оказания услуг ведутся на постоянной основе», - добавил глава департамента.