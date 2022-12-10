Bloomberg: в Microsoft не назвали сроки покупки производителя видеоигр Activision Blizzard

Компания Microsoft заявила, что не может назвать сроки приобретения одного из крупнейших производителей видеоигр Activision Blizzard после того, как Федеральная торговая комиссия США (FTC) потребовала заблокировать сделку. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

В публикации отмечается, что Microsoft Corp., рассчитывающая на завершение сделки по приобретению Activision Blizzard Inc. за $69 млрд. к 30 июня, заявила, что больше не может комментировать сроки окончания покупки компании после того, как FTC подала иск в суд о блокировании сделки на том основании, что она будет препятствовать конкуренции.