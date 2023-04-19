«Лаборатория Касперского» обнаружила атаки шифровальщиков с применением эксплойта нулевого дня

В феврале 2023 года эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили атаку с использованием ранее неизвестной уязвимости в файловой системе Microsoft Common Log File System (CLFS). Злоумышленники использовали эксплойт, разработанный для различных версий и сборок ОС Windows, включая Windows 11, для попыток развернуть программу-вымогатель Nokoyawa. Microsoft присвоила этой уязвимости номер CVE-2023-28252, она уже исправлена. Среди целей были предприятия малого и среднего бизнеса на Ближнем Востоке, в Северной Америке и странах Азии.

Чаще всего уязвимости нулевого дня используются для проведения целевых атак, но эта применялась продвинутой кибергруппой с целью извлечения финансовой выгоды посредством использования программ-вымогателей.

Эта группа уже давно использует похожие, но уникальные эксплойты Common Log File System (CLFS). Эксперты компании видели как минимум пять различных эксплойтов такого рода. Они использовались в атаках на розничную и оптовую торговлю, энергетику, производство, здравоохранение, разработку программного обеспечения.

«Если раньше эксплойты нулевого дня в основном использовались для проведения сложных целевых атак, то теперь у злоумышленников есть ресурсы для их приобретения и частого применения. Есть также разработчики, готовые помочь им и разрабатывающие эксплойт за эксплойтом. Мы рекомендуем компаниям как можно скорее загрузить последние исправления от Microsoft и укрепить защиту, в частности с помощью EDR-решений», ― комментирует Борис Ларин, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского».

Продукты «Лаборатории Касперского» обнаруживают и защищают от эксплуатации указанной уязвимости и связанных с ней вредоносных программ.

Для защиты бизнеса от атак с использованием данной уязвимости эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют: