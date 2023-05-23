GSMA c мобильными операторами Азербайджана внедряет новые технологии

БАКУ /Trend/ - Ассоциация GSM (GSMA) продолжает c операторами мобильной связи в Азербайджане внедрять новые технологии, такие как eSIM, и предоставляет им рекомендации по роумингу.

Об этом сказал Trend директор по стратегическому взаимодействию в России и СНГ GSMA Таир Исмаилов.

По его словам, в течение долгого времени стороны сотрудничают в области предотвращения мошенничества с устройствами.

"Мы благодарим министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана и Azercell за то, что они приняли нас в Баку на M360 Eurasia. Чтобы преодолеть цифровой разрыв, нам нужно работать сообща во всей экосистеме. Сотрудничество поможет нам устранить барьеры, связанные в частности с доступностью устройств, цифровой грамотностью и навыками, а также создать соответствующий контент на азербайджанском языке, чтобы каждый мог безопасно получить доступ к мобильному интернету", - сказал он.

Сегодня, как сказал Исмаилов, население земного шара охвачено мобильным интернетом на 95 процентов.

"Сейчас мы вступаем в новую эру, в то время как Web 3.0, искусственный интеллект и интеллектуальные подключения доминируют в глобальных дискуссиях. В основе всего этого лежит взаимосвязанность и наша отрасль снова готова к стратегическому сдвигу в сторону трансформации в ориентированные на будущее технологические коммуникационные компании, где все и всё подключены через наши платформы. GSMA Open Gateway - это платформа общих API, которая обеспечит универсальный доступ к сетям операторов, позволяя разработчикам и поставщикам облачных услуг улучшать и создавать новые цифровые сервисы и ускорять разработку иммерсивных технологий", - отметил он.

Исмаилов подчеркнул, что для развертывания сетей пятого поколения распределение частот имеет важное значение.

"Нам необходимо предоставлять низкие частоты, чтобы сократить разрыв в использовании и гармонизации мобильной связи 5G", - сказал он.