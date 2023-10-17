БАКУ /Trend/ - В Карабахе количество радиостанций на солнечной энергии достигнет более 30.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала директор департамента по связям с партнерами ООО "Azercell Telecom" Нигяр Шихлинская на пресс-конференции, посвященной "Каспийской строительной неделе".

"Инфраструктура мобильной сети построена с нуля в Карабахе. На данный момент там имеется более 125 баз радиостанций", - отметила она.

Кроме этого, Azercell ввел еще одну инновацию для защиты окружающей среды.

"К концу этого года планируется достичь количества более 30 радиомобильных станций, работающих на солнечной энергии", - добавила Нигяр Шихлинская.

Таким образом, мобильная сеть, проведенная в Карабахе, отвечает всем мировым стандартам и соответствует экологическим требованиям.

Напомним, что 19-21 октября 2023 года пройдет "Каспийская строительная неделя", организованная компаниями "Caspian Event Organizers" и "Iteca Caspian" и объединяющая 3-ю Азербайджанскую международную выставку "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха" (Rebuild Karabakh), 28-ю Азербайджанскую международную выставку "Строительство" (BakuBuild), 15-ю юбилейную международную выставку "Отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, сантехника и бассейны" (Aquatherm Baku) и 11-ю Каспийскую международную выставку "Дорожная инфраструктура и общественный транспорт".