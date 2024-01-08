В Азербайджане утверждено решение о показателях качества интернет-услуг

БАКУ /Trend/ - Коллегия министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана утвердила "Показатели качества услуг в сфере связи и высоких технологий, включая интернет-услуги".

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на единую электронную базу данных правовых актов министерства юстиции Азербайджана, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев подписал по этому поводу новое решение.

Согласно новому решению, определены основные принципы показателей качества в этих сферах: оперативность, точность, устойчивость, доступность, прозрачность, недискриминация, надежность, полнота информации, подотчетность, конфиденциальность и безопасность.

Кроме того, с целью улучшения обслуживания в сфере информационных технологий планируется достичь 95 процентов доли звонков, на которые колл-центр отвечает в течение 20 секунд, относительно общего числа звонков, а также на увеличение коэффициента устранения рекламаций до 99 процентов.

В частности, планируется снизить частоту жалоб, связанных с оказанием услуг потребителям, а также справочной службой и качеством сети, надежностью и доступностью до уровня ниже пяти процентов, и жалоб, связанных с выставлением счетов, до уровня ниже одного процента.

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