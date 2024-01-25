БАКУ/Trend/ - Все население Азербайджана до конца 2024 года будет обеспечено высокоскоростным интернетом благодаря реализации в течение 2021-2024 годов проекта министерства цифрового развития и транспорта "Онлайн Азербайджан", передает в четверг Trend со ссылкой на министерство.

"В ходе проекта осуществляется замена существующего оборудования ADSL на оборудование GPON (Gigabit Passive Optical Network), работающее на современной платформе IMS. Также ведется замена старой медной магистральной кабельной инфраструктуры на оптические кабели и строительство оптической распределительной сети", - сообщили в министерстве.

Согласно информации, данная технология значительно повышает качество интернета и дает возможность предоставлять дополнительные услуги, включая IPTV.

"Технология GPON, считающаяся последним трендом в технологии оптических кабелей, технически позволяет предоставлять высокоскоростной интернет со скоростью до 1 Гбит/с. Эта оптическая технология устойчива к естественным деформациям и максимально быстро доставляет информацию (сигнал) адресату", - пояснено в пресс-релизе.

В частности, бесперебойные услуги интернета могут предоставляться со скоростью до 100 мегабит в секунду.

"В рамках проекта в 2023 году уже более 1,1 миллиона домохозяйств и субъектов бизнеса в Азербайджане получили доступ к широкополосному интернету. Всего доступ к широкополосному интернету имеют 1 916 000 домохозяйств. Это составляет 66 процентов существующих домохозяйств и субъектов бизнеса в стране. Полного охвата можно достичь к концу 2024 года", - отметили в министерстве.

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