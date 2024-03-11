Азербайджан – стратегически важный рынок для компании Visa - старший вице-президент

БАКУ /Trend/ – Азербайджан – стратегически важный рынок для компании Visa.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала старший вице-президент и региональный менеджер Visa в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы Кристина Дорош, комментируя проведение в Баку второго "Visa Cashless Forum".

"При поддержке государственного и бизнес-секторов уже 27 лет Visa развивает и внедряет инновационные платежные технологии в Азербайджане. Так, за последние годы компания Visa запустила в стране технологию Visa Token Service, которая позволила создать инфраструктуру для запуска Apple Pay и Google Pay, решение B2B Connect, бесконтактные платежи на железной дороге и многое другое. В 2024 году мы рады провести наш второй Visa Cashless Forum в Баку. Я убеждена, что это мероприятие станет успешной площадкой для обмена опытом, знаниями, новыми решениями, чтобы совместно с партнерами продолжить развитие экономики страны, внедряя инновационные решения и технологии", - сказала Дорош.

Отметим, что ранее Кристина Дорош в интервью Trend подчеркнула, что Visa активно работает над следующим этапом развития системы международных платежей в Азербайджане. Для более детальной информации можно перейти по следующей ссылке: интервью.

Напомним, что Visa (NYSE: V) – мировой лидер индустрии электронных платежей. Visa обрабатывает платежные транзакции между потребителями, бизнесом, финансовыми и правительственными учреждениями более чем в 200 странах и территориях. Ее миссия – объединить мир с помощью инновационной, удобной, надежной и безопасной платежной сети, чтобы содействовать благополучию потребителей и процветанию бизнеса и экономики.