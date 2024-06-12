БАКУ /Trend/ - SIRI будет поддерживать разработку дорожной карты цифровизации Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, об этом журналистам сказал технический директор по Европе и Азии компании Международного центра промышленной трансформации (INCIT) Айкут Ени в кулуарах проходящего в Баку семинара по индексу готовности интеллектуальной промышленности.

"Первый шаг для нас - сделать SIRI одним из самых передовых и полезных инструментов в мире для процессов цифровизации. Для нас также важно, чтобы SIRI понимали все. SIRI будет поддерживать разработку дорожной карты цифровизации Азербайджана. Основу шагов, которые мы предпримем в этом направлении, мы заложили сегодня на этом мероприятии, и уже планируем следующие цели. Я думаю, что SIRI внесет важный вклад в полезную деятельность всей цифровой индустрии", - сказал он.

Отметим, что индекс готовности интеллектуальной промышленности (SIRI) был создан Советом по экономическому развитию Сингапура (СЭР) в партнерстве с сетью ведущих технологических компаний, консалтинговых фирм, отраслевых и научных экспертов. SIRI включает в себя набор рамок и инструментов, помогающих производителям - независимо от отрасли - начать, расширить и поддерживать процесс трансформации производства.

SIRI охватывает три основных элемента Индустрии 4.0: процесс, технология и организация.