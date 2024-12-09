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Названа страховая стоимость спутника Azerspace-1

ИКТ Материалы 9 декабря 2024 11:28 (UTC +04:00)
Названа страховая стоимость спутника Azerspace-1
Фото: Азеркосмос/Facebook

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - На годовое страхование телекоммуникационного спутника Azerspace-1 на орбите запланирована трата средств в размере 2 миллионов 40 тысяч манатов.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок.

Согласно информации, в связи с этим Космическое агентство Азербайджанской Республики ("Азеркосмос") уже начало подготовку.

Отметим, что срок контракта составляет один год. Этот период охватывает период с 1 февраля 2025 года по 1 февраля 2026 года. Стоимость застрахованного имущества составляет 53 миллиона долларов США.

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