В Азербайджане утверждена форма "Знак отличия" в пассажирских перевозках (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Коллегия министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана утвердила формы "Знак отличия", "Знак особого отличия" и "Заявление на получение знака отличия".

Как сообщает в понедельник Trend, в связи с этим министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев подписал новое решение.

Так, утверждена форма "Знак отличия" для налогоплательщиков, осуществляющих пассажирские перевозки легковыми автомобилями такси и автобусами.

Кроме того, утверждена форма "Знака особого отличия" для перевозки работников с целью обеспечения их предпринимательской деятельности автобусами и легковыми автомобилями, находящимися в собственности налогоплательщиков, а также принадлежащих им грузов с целью обеспечения их предпринимательской деятельности автомобильным транспортом.

Согласно информации, юридическому отделу министерства было поручено в течение трех дней представить новое решение в министерство юстиции Азербайджана для включения в Государственный реестр правовых актов.

Решение вступает в силу с момента его опубликования в электронной версии Государственного реестра правовых актов Азербайджанской Республики.

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