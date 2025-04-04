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Азербайджанский пилот примет участие в престижных гонках при поддержке лидера в сфере инноваций и скорости — компании Bakcell

ИКТ Материалы 4 апреля 2025 14:44 (UTC +04:00)
Азербайджанский пилот примет участие в престижных гонках при поддержке лидера в сфере инноваций и скорости — компании Bakcell
Фото: Bakcell

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При поддержке лидера в сфере инноваций и скорости — компании Bakcell, азербайджанский пилот Гюльгусейн Абдуллаев выступит на соревнованиях Gulf Radical Cup, которые пройдут с 4 по 6 апреля в Дубае (ОАЭ). Представляя бренд Bakcell, Абдуллаев примет участие в заездах под гоночным номером 55, готовый продемонстрировать свое мастерство на международной арене.

Организатором Gulf Radical Cup является команда GulfSport Racing, основанная в 2006 году. Более подробную информацию о гонке можно найти на официальном сайте соревнований.

О компании Bakcell

Bakcell - это первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания Азербайджана. В настоящее время компания Bakcell предоставляет качественные и быстрые телекоммуникационные услуги более чем трем миллионам клиентов. Компания вносит свой вклад в устойчивое развитие Азербайджана посредством инноваций и решений на основе искусственного интеллекта, являясь одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор азербайджанской экономики.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях.

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