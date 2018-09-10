В Навоийской области Узбекистана объявлен тендер на реконструкцию ирригационных сетей

10 сентября 2018 10:40 (UTC+04:00)

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