Национальная энергосберегающая компания Узбекистана объявила тендер

18 сентября 2018 17:59 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Ташкентский международный аэропорт объявляет тендер на поставку автозапчастей
Тендеры 17:52
Казахстан ратифицировал протокол об изменениях в соглашение с Узбекистаном о двойном налогообложении
Казахстан 17:44
МАЗ создаст СП с крупнейшим производителем специальной техники в Узбекистане (Эксклюзив)
Бизнес 16:53
Курс сума не перетерпит значительных изменений до конца года - Центробанк Узбекистана
Бизнес 16:21
Стала известна точная дата открытия первого в Узбекистане горнолыжного курорта
Туризм 15:22
IFC привлекла $10 млн. в экономику Узбекистана на сумовых облигациях
Бизнес 14:30
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство нового здания школы в Билясуваре
Политика 19:01
Проверена боеготовность подразделений ВС Азербайджана, расположенных в горной местности (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 18:51
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство жилого здания в Билясуваре
Политика 18:47
Роль азербайджанских СК в новой модели агрострахования может измениться
Бизнес 18:43
Президент Ильхам Алиев выделил средства на инфраструктурные проекты в Масаллы
Политика 18:35
В Азербайджане выявлены лица, исполняющие незаконные религиозные обряды
Общество 18:31
Председатель Сената Пакистана посетит Азербайджан
Политика 18:29
Президент Ильхам Алиев выделил средства на реконструкцию автодороги Алят - Астара - госграница с Ираном - Билясувар
Политика 18:19
Президент Ильхам Алиев выделил средства на улучшение обеспечения оросительной водой Масаллинского района
Политика 18:09