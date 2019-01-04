Банк ВТБ (Азербайджан) привлекает страховщика

4 января 2019 11:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по добровольному медицинскому страхованию персонала.

Как передает Trend со ссылкой на сообщение банка, с тендерной документацией можно ознакомиться в офисе Банка ВТБ (Азербайджан) по адресу: пр. Хатаи 38, Меценат Плаза, ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), АZ 1008.

Конкурсная заявка должна быть в непрозрачном закрытом конверте с прикрепленным снаружи перечнем содержимых документов, заверенных печатью контрагента (в случае если контрагент – индивидуальный предприниматель, подписью), и представлено до 10 января 2019 года не позднее 16:00 в главный офис банка по адресу: г.Баку, пр. Хатаи 38, Меценат Плаза, ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), АZ 1008 Конкурсный (тендерный) комитет ОАО Банк ВТБ (Азербайджан).

Контактное лицо: секретарь Конкурсного (тендерного) комитета

Фарана Гейдарова

Телефон: +99412 492-00-80 (внутренний номер 1163)

Факс: +99412 437-71-21

Moб.: +99455 212-03-31

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