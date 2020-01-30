Нефтяной госконцерн Туркменистана приобретет геофизическое оборудование

30 января 2020 09:28 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Туркменистан экспортирует в соседние страны сжиженный газ
Энергетика 09:44
Туркменистан готовится к переходу на двухпалатную систему парламента
Туркменистан 09:19
В Таджикистане завершается прокладка тоннеля для газопровода Туркменистан-Китай
Энергетика 29 января 15:29
Туркменистан объявил тендер по ремонту карбамидного завода
Тендеры 29 января 13:47
Почтовый оператор Казахстана закупит аккумуляторы
Тендеры 29 января 13:03
КТК-Казахстан закупит ИТ-оборудование
Тендеры 29 января 12:29
Лента новостей
Посол Иордании посетил БГУ (ФОТО)
Общество 10:21
Из поколения в поколение – молодежь Азербайджана играет на национальных инструментах (ФОТО)
Культура 10:14
Казахстан организует дополнительные рейсы для вывоза оставшихся пассажиров из Китая
Казахстан 10:09
Официальный курс маната по отношению к мировым валютам на 30 января
Финансы 10:07
Южная Корея предоставит Китаю $5 млн на борьбу с коронавирусом
Другие страны 09:57
В прошлом году в Турции незначительно выросло число казахстанских компаний
Турция 09:53
В Баку закроются китайские рестораны?
Общество 09:49
Дональд Трамп создал специальную группу для борьбы с коронавирусом
США 09:46
Туркменистан экспортирует в соседние страны сжиженный газ
Энергетика 09:44