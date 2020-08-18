MIDA объявляет тендер по строительству жилых зданий
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Посол США в Грузии, глава миссии USAID и председатель ЦИК открыли обновленную серверную инфраструктуру ЦИК
В Азербайджане выявлены нарушения санитарно-гигиенических правил в более чем 100 объектах предпринимательства - минэкономики
Комментарии Армении по Восточному Средиземноморью — проявление вседозволенности и безответственности - МИД Турции
Служба электронной безопасности обеспечила внедрение в Азербайджане различных сервисов компаний Shadowserver и Microsoft