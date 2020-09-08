Объявлен тендер на ремонт дорог в Агстафе

Тендеры 8 сентября 2020 10:27 (UTC+04:00)
Объявлен тендер на ремонт дорог в Агстафе
В Баку прошла встреча с блокадниками Ленинграда
В Баку прошла встреча с блокадниками Ленинграда
В Баку прошел &quot;Диктант Победы&quot; (ФОТО)
В Баку прошел "Диктант Победы" (ФОТО)
Азербайджанский герой из Краснодара награжден за спасение таксиста из горящего автомобиля (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанский герой из Краснодара награжден за спасение таксиста из горящего автомобиля (ВИДЕО, ФОТО)
Лента новостей
Совокупная прибыль в страховом секторе Азербайджана в I полугодии 2020 года снизилась Финансы 11:45
Brexit без торговой сделки с ЕС грозит усилением кризиса в здравоохранении Британии Европа 11:40
ПО «Азеригаз» планирует установить в счетчики приборы онлайн-контроля Энергетика 11:40
AccessBank объявляет тендер по закупке маршрутизаторов Cisco ISR 4431-Sec/K9 с дополнительным блоком питания Экономика 11:32
Азербайджан увеличил импорт товаров, доставленных автомобильным транспортом Транспорт 11:32
Азербайджанский режиссер вступает в борьбу за "Золотого льва" (ВИДЕО) Культура 11:29
В Туркменистане ожидается рост экспорта электроэнергии Энергетика 11:26
Активы Xalq Kapital выросли Финансы 11:25
Развитие транспортной инфраструктуры - важный аспект сотрудничества Азербайджана и Казахстана Экономика 11:23
До 1 октября банки Узбекистана отсрочили выплату кредитов на 26,5 трлн сумов Узбекистан 11:17
В Узбекистане доллар растет третий день подряд Узбекистан 11:16
Первый официальный визит спикер парламента Азербайджана совершит в Турцию Политика 11:11
Yelo Bank: Время низких процентов! Экономика 10:52
Более половины сделок на Бакинской фондовой бирже пришлись на государственные ценные бумаги Финансы 10:50
В Пакистане 12 человек погибли при обрушении шахты Другие страны 10:50
Обнародован запланированный объем посадки сахарной свеклы в Балканском регионе Туркменистана Бизнес 10:48
Азербайджанская нефть продолжает снижаться в цене Финансы 10:43
В Баку прошла встреча с блокадниками Ленинграда Социум 10:39
Арестованные должностные лица Погранслужбы Азербайджана доставлены в суд Происшествия 10:36
В бакинском поселке Рамана продолжаются работы по благоустройству Общество 10:34
DESFA о графике подключения TAP к национальной газотранспортной системе Греции Энергетика 10:32
Туркменистан продолжает развивать цифровизацию ИКТ 10:18
Не поддержав Грузию, Армения осталась верна своей подрывной политике - депутат Политика 10:14
В Азербайджане цены на золото и серебро продолжают дешеветь Финансы 10:14
Управление образования г. Баку продлило приостановление приема граждан Общество 10:11
Нефть дешевеет на опасениях влияния коронавируса на спрос, WTI почти на 2% Энергетика 10:07
Финансовая комиссия Кнессета утвердила программу по ускорению и поддержке экономики Израиль 09:59
Посол: Иран поддерживает справедливую позицию Азербайджана по нагорно-карабахскому конфликту Политика 09:57
ВС Армении нарушили режим прекращения огня более 55 раз за сутки Нагорно-карабахский конфликт 09:50
Курсы евро и рубля по отношению к манату вновь упали Финансы 09:50
В Дашогузском регионе Туркменистана завершена подготовка к хлопкоуборочной страде Бизнес 09:48
Грузия вводит новые правила въезда для иностранцев Грузия 09:44
Бакинская фондовая биржа проведёт очередное размещение облигаций ЦБА Финансы 09:44
В Азербайджане завершаются тестовые экзамены по приему на работу учителей Общество 09:40
Нацбанк РК рассматривает сценарий при цене нефти в 40 долларов за баррель Казахстан 09:38
Объем перевалки грузов через турецкий порт Чанаккале превысил 2 млн тонн Турция 09:38
Локализация производства запчастей позволила компании Jam Petrochemical сэкономить $4,2 млн. Экономика 09:36
Данные по пассажирским перевозкам в новом аэропорту Стамбула за январь-август 2020 г. Турция 09:34
Медиа-платформа между Азербайджаном и Турцией чрезвычайно важна - турецкий журналист Политика 09:32
Во Франции пенсионер взорвал свой дом, пытаясь убить муху Европа 09:30
В Азербайджане изменен порядок уплаты взносов за счет госбюджета по ОМС Экономика 09:27
Создание медиа-платформы между Азербайджаном и Турцией очень важно для обеих стран - турецкий дипломат Политика 09:23
В Азербайджане зарегистрирован новый кредитный союз Финансы 09:14
Управление заповедника "Ичеришехер" приступило к работам по консервации караван-сарая "Мултани" XIV века Общество 09:13
Япония выделит $6,3 млрд на закупки вакцин от коронавируса Другие страны 08:54
Принц Гарри и Меган Маркл вернули англичанам потраченные на коттедж деньги В мире 08:41
На юго-западе Японии 77 тыс. домов остаются без света из-за последствий тайфуна Другие страны 08:23
Туркменистан и Грузия обсудили эффективные пути перевозок и поставок грузов Грузия 08:01
Литва приглашает Азербайджан к партнерству в сфере грузоперевозок по маршруту Европа-Китай Транспорт 08:00
64 заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане Казахстан 07:53
Нефтехимическое производство в Иране выросло на 6% за первые 5 месяцев 2020 года Иран 07:47
В Китае за сутки выявлено 23 новых случая COVID-19 Другие страны 07:20
В отделении ООН в Вене в сентябре стало расти число заразившихся коронавирусом В мире 06:55
Три кандидата зарегистрировались для участия в выборах лидера правящей в Японии партии Другие страны 06:29
Делегация ОАЭ может впервые посетить Израиль с официальным визитом 22 сентября Израиль 05:54
Суд отклонил апелляцию экс-президента Эквадора на решение по делу о коррупции В мире 05:26
Тела шести человек обнаружили на северо-западе Колумбии Другие страны 04:50
Министра труда Словакии отправили на карантин из-за заражения его подчиненного Европа 04:23
В Атлантическом океане сформировался тропический шторм В мире 03:04
Площадь пожаров в Калифорнии с начала года превысила рекордные 881,4 тыс. га США 02:01
В Польше открывается 30-й Экономический форум Европа 01:31
Колонна снабжения сил коалиции подорвана под Багдадом Арабские страны 01:09
Заседание Совета сотрудничества высшего уровня между Турцией и Ираном пройдет 8 сентября Турция 00:50
В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом Россия 00:26
Трамп считает, что американская вакцина от коронавируса может быть готова в октябре США 00:02
В Азербайджане возобновляется свободное передвижение между Баку и регионами Общество 00:01
Экспорт газа из Ирана вырос на 88 процентов за последние семь лет Иран 7 сентября 23:42
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 252 тысячи Турция 7 сентября 23:32
В Узбекистане выявлено 312 новых случаев заболевания COVID-19 Узбекистан 7 сентября 23:25
Амиран Гамкрелидзе: После восьмидневного карантина гражданам Грузии рекомендуется применять определенные ограничения Грузия 7 сентября 23:20
Сокращаются объёмы экспорта турецкого автопрома во Францию Турция 7 сентября 23:00
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 7 сентября 22:35
В Монголии выявили третий случай смерти от бубонной чумы Другие страны 7 сентября 22:22
Совершивший теракт в Стамбуле приговорен к пожизненному заключению Турция 7 сентября 21:38
В 80 стран мира планирует экспортировать сельхозпродукцию Казахстан Казахстан 7 сентября 21:22
Министр иностранных дел Швейцарии назвал целью визита в Иран укрепление отношений и доверия Иран 7 сентября 21:19
COVID-19: 4 новых решения правительства Грузии Грузия 7 сентября 21:14
ВОЗ не рекомендует снижать срок самоизоляции для контактировавших с заболевшими COVID-19 В мире 7 сентября 21:05
В азербайджанской армии высокий уровень патриотизма, боевой дух и воля к победе — депутат Политика 7 сентября 20:57
На заседании ПАСЕ поднят вопрос в связи с переселением армян из Ливана на оккупированные территории Азербайджана Политика 7 сентября 20:38
Названы формы регулирования плотности учащихся в школах Азербайджана Общество 7 сентября 20:28
В Азербайджане опубликовано расписание школьных телеуроков на завтра Общество 7 сентября 20:24
В первом полугодии 2020 года активы страхового сектора Азербайджана незначительно изменились Финансы 7 сентября 20:23
TƏBİB о причинах сегодняшнего малого числа выявленных заражений коронавирусом в Азербайджане Общество 7 сентября 20:22
Продолжительность школьных уроков останется прежней - минобразования Азербайджана Общество 7 сентября 20:15
Азербайджанский народ горд высоким уровнем патриотизма военнослужащих — депутат Политика 7 сентября 20:05
Из-за пандемии в вузах Азербайджана могут быть существенно смягчены условия приема — эксперт Общество 7 сентября 19:12
Азербайджанцы удостоены награды на международном фестивале "Сад культур -2020" Культура 7 сентября 19:00
ГЭЦ Азербайджана обратился к абитуриентам, желающим учиться на архитектора Общество 7 сентября 18:57
Азербайджанская пианистка выступит с концертом в Kulturstall auf dem Gutshof в Берлине Культура 7 сентября 18:49
Молодежь Азербайджана готова защищать Родину — брат героически погибшего военнослужащего Общество 7 сентября 18:48
Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-иранские двусторонние отношения стремительно развиваются и достигли высокого уровня Политика 7 сентября 18:42
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан вносит вклад в укрепление исламской солидарности и прилагает для этого большие усилия Политика 7 сентября 18:25
В Азербайджане открыто свыше 8 тысяч вакансий для учителей Общество 7 сентября 18:08
Очные занятия в школах Баку, Сумгайыта и Абшеронского района будут проводиться дважды в неделю Общество 7 сентября 18:07
Обнародован объем операций, осуществленных посредством платежного портала правительства Азербайджана Финансы 7 сентября 18:01
Инвестиционная компания Азербайджана Azfinance сократила чистую прибыль Финансы 7 сентября 17:58
В структуре ж/д перевозок нефтепродуктов в Грузии выросла доля Азербайджана Энергетика 7 сентября 17:52
В Азербайджане зарегистрирована новая аудиторская компания Финансы 7 сентября 17:51
Туркменистан увеличил импорт лекарственных средств из стран ЕАЭС Бизнес 7 сентября 17:44
Все новости