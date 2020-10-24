Минстрой Туркменистана продлевает тендер на строительство КПП
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Территории Лачынского и Губадлинского районов подвергаются ракетно-артиллерийскому обстрелу с территории Армении
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан уже превратился в региональный хаб не только по энергии, но и по перевозкам
Армения на государственном уровне продолжает террор против гражданских лиц Азербайджана - Хикмет Гаджиев
Обстрел мирных жителей Азербайджана Арменией - вопиющее нарушение международного права – британский парламентарий
На организованном в Харькове заседании круглого стола говорилось о причинах и последствиях сепаратизма
Армянские вооруженные силы регулярно наносят удары по гражданскому населению - Хикмет Гаджиев (ВИДЕО)
В результате авиаударов уничтожены артиллерийские подразделения и командный пункт ВС Армении (ВИДЕО)
Гюльнара Мамедзаде: Если сейчас остановиться на полпути, конфликт в Карабахе никогда не будет закончен - ИНТЕРВЬЮ
Письмо Путину лидера преступной хунты, созданной Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, выходит за рамки этических норм
Сплоченность и воля к Великой Победе! - коллектив Бакинского муниципального театра поддержал ВС Азербайджана (ВИДЕО)
Кинематографисты из Турции, Великобритании, Италии и Португалии направили Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой письмо