Госагентство медико-социальной экспертизы и реабилитации Азербайджана объявило тендер

Тендеры 31 октября 2020 14:19 (UTC+04:00)
Госагентство медико-социальной экспертизы и реабилитации Азербайджана объявило тендер
Туркменистан и Haldor Topsoe продолжают обсуждения о строительстве завода по производству бензина
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В Туркменистане рассмотрели возможности привлечения инвестиций в морские блоки сектора Каспия
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