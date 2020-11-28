Нацоператор связи Казахстана закупит запчасти
БАКУ /Trend/ - Национальный оператор связи Казахстана АО "Казахтелеком" объявил тендер на поставку запасных частей и комплектующих.
Срок поставки: в течение 10 календарных дней с даты подписания договора.
Общая сумма лотов составляет 15,7 миллиона тенге (примерно 37,1 тысячи долларов).
Тендерная документация доступна к получению посредством информационной системы электронных закупок на веб-портале https://zakup.sk.kz только для зарегистрированных потенциальных поставщиков.
Окончательный срок представления заявок: 10:00 (GMT+6) восьмого декабря 2020 года.
Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону +7 7012 060 535 и электронной почте: [email protected]
(Автор: Наргиз Садыхова)
Твиттер: @nargiz_sadikh
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