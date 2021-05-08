Казахстанский ж/д грузоперевозчик объявил тендер

Тендеры 8 мая 2021 12:06 (UTC+04:00)
Казахстанский ж/д грузоперевозчик объявил тендер
Как и кому платить квартплату?
Как и кому платить квартплату?
Я иностранка, хочу отказаться от своего гражданства…
Я иностранка, хочу отказаться от своего гражданства…
Какие нужны документы, чтобы суд вынес решение…
Какие нужны документы, чтобы суд вынес решение…
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Начался второй этап научных исследований Човдарского некрополя (ФОТО) Экономика 13:02
Завершаются научные конференции, организованные Бакинской высшей школой нефти по случаю 98-летия со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО) Общество 12:59
АО в Казахстане объявило тендер на строительные работы Тендеры 12:59
Международная федерация дзюдо поблагодарила Азербайджан за освобождение армянского спортсмена Политика 12:58
Операции по корпоративным ценным бумагам на Бакинской фондовой бирже превысили 138 млн манатов Финансы 12:57
СП в Казахстане объявило тендер на привлечение услуг по инспекции насосного оборудования Тендеры 12:41
Азербайджан расширяет сотрудничество с Чехией в области нанотехнологий Бизнес 12:40
Соревнования Кубка мира в Баку организованы на высоком уровне – грузинская гимнастка Общество 12:37
Интервью Президента Ильхама Алиева находятся в центре внимания мировой общественности - азербайджанский депутат Политика 12:29
В Саудовской Аравии красную ковровую дорожку заменили на сиреневую Арабские страны 12:27
ЦБ Азербайджана направил до 370 тыс. манатов на поддержку программной платформы Финансы 12:25
Великобритания откроет границы для вакцинированных туристов из Израиля Европа 12:24
В Ташкенте состоится заседание узбекско-французской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Узбекистан 12:22
НПЗ в Казахстане объявил тендер на привлечение услуг по экспертизе нефтепродуктов Тендеры 12:18
В Туркменистане отмечен рост производства в агропромышленном комплексе Бизнес 12:18
В России выявили 8 329 случаев заражения коронавирусом за сутки Россия 12:13
Казахстанский завод закупит дизтопливо Тендеры 12:09
Казахстанский ж/д грузоперевозчик объявил тендер Тендеры 12:06
В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Кубка мира (ФОТО) Общество 12:05
Предприятия нефтегазового сектора Туркменистана перевыполнили план по производству Энергетика 12:04
Крупнейший оператор нефтепровода в США подвергся кибератаке США 12:02
8-километровый участок автодороги Физули-Ахмедбейли очищен от мин - Агентство (ФОТО) Политика 11:59
Брат Альберта Агарунова рассказал о детстве и юношестве Национального героя Азербайджана: Он был любимчиком семи братьев и двух сестер (ФОТО) Интервью 11:45
Больным талассемией показана вакцинация от COVID-19 – азербайджанский врач-гематолог Общество 11:43
Завершился первый этап программы стажировки "INTERNact!" (ВИДЕО, ФОТО) Культура 11:38
Почти 50% операций на Бакинской фондовой бирже пришлось на долю одной инвесткомпании Финансы 11:37
Латвия участвует в наращивании потенциала инжиниринговых компаний в Узбекистане Узбекистан 11:30
Тандем ПНФА-"Мусават" у власти вверг страну в хаос – Али Асадов Политика 11:21
Правительство Грузии профинансирует создание лаборатории по контролю качества лекарств Грузия 11:08
Запущен фотобанк, посвящённый Карабаху и Шехидам (ФОТО) Общество 11:08
Суд Франции предъявил обвинения трем задержанным за подготовку нападения на масонов Европа 11:05
Свободная Шуша: Символ Победы, восстановленная историческая справедливость, воспрявший дух народа - видеопроект Политика 11:00
Вражеские цели, уничтоженные ВВС Азербайджана в ходе Отечественной войны (ВИДЕО) Политика 10:53
Путин и Рахмон обсудят ситуацию на таджикско-киргизской границе Россия 10:52
В Баку появится парк имени генерала Полада Гашимова (ФОТО) Общество 10:47
В Туркменистане вырос объем производства продукции Бизнес 10:35
Минэнерго Турции запретило одной из компаний участвовать в тендерах компании BOTAS Энергетика 10:34
В Баку стартовал второй день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике (ФОТО) Общество 10:31
Золото в Азербайджане дорожает Финансы 10:20
Азербайджанский педиатр-инфекционист назвала новый симптом COVID-19 у детей Общество 10:01
Германия открыла границы для израильских туристов Европа 09:52
Евро и рубль подорожали к манату Финансы 09:47
Стоимость азербайджанской нефти превышает $68 за баррель Финансы 09:30
Сотрудники McDonald's планируют провести в мае забастовку в 15 городах США США 09:27
В Азербайджане аннулированы полномочия трех судей Общество 09:20
Эрдоган и Лукашенко обсудили двусторонние связи Турция 08:57
В Великобритании намерены остановить распространение коронавируса к августу Европа 08:47
Вице-президент МОК выразил уверенность в безопасном проведении Олимпиады Спорт 08:33
Газ из «Шафаг-Асиман» можно экспортировать в Турцию или Европу - Fitch Ratings Энергетика 08:18
США решили присоединиться к кампании против экстремизма в интернете США 08:05
2587 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки Казахстан 07:51
США серьезно настроены на возвращение в СВПД - Аббас Аракчи Ядерная программа 07:45
Италия – ведущий экспортер осетровой и лососевой икры в Грузию Бизнес 07:30
Около 200 палестинцев пострадали в столкновениях с силовиками в Восточном Иерусалиме Другие страны 07:10
Система здравоохранения Непала перегружена из-за коронавируса Другие страны 06:55
Число жертв обрушения метромоста в Мехико возросло до 26 Другие страны 06:39
Власти Бразилии поддержали готовность США к обсуждению отказа от патентных прав на вакцины США 06:16
Число жертв полицейской операции в Рио-де-Жанейро увеличилось до 28 Другие страны 05:50
В Триполи атаковали отель, в котором расположена штаб-квартира Президентского совета Ливии Другие страны 05:19
Золото подорожало до 3-месячного максимума Финансы 04:59
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Фиджи Другие страны 04:24
Минюст США представил предложения по ужесточению мер регулирования оборота оружия США 04:00
Неймар продлит контракт с ПСЖ на четыре года Спорт 03:39
Bloomberg: страны с низким уровнем дохода отказались от закупок вакцины Pfizer и BioNTech В мире 03:21
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 4,66 млн человек Турция 02:56
Чехия обратится к ЕС с просьбой предоставить больше вакцин в июне Европа 02:34
В ЕК заявили, что отмена патентов на вакцины от коронавируса не ускорит их поставки Европа 02:11
Британские власти повысили уровень угрозы, исходящей от индийского штамма коронавируса Европа 01:48
ВОЗ рекомендовала китайскую вакцину Sinopharm для экстренного применения В мире 01:29
УЕФА объявил о примирении с девятью клубами, которые намеревались участвовать в Суперлиге Спорт 01:01
В Андалусии вертолет упал в море Европа 00:44
Билл Гейтс назвал вакцины величайшим научным достижением в истории человечества В мире 00:15
После 28-летней разлуки мы в Шуше Политика 00:01
Азербайджан и 10 стран ОБСЕ призывают не допустить героизации нацистов - совместное заявление Политика 7 мая 23:57
Азербайджанский борец Элис Манолова завоевала лицензию на Летние Олимпийские игры 2020 в Токио Общество 7 мая 23:49
Raiffeisen Bank выступил организатором размещения евробондов UzAuto Motors Узбекистан 7 мая 23:38
В Грузии выявлено 1547 новых случаев коронавируса Грузия 7 мая 23:35
Глава ирано-сирийской торговой палаты отметил рост товарооборота между двумя странами Экономика 7 мая 23:31
В мире за сутки выявили более 839 тысяч заразившихся коронавирусом В мире 7 мая 23:25
Джейхун Байрамов встретился с директором АБР по Азербайджану (ФОТО) Политика 7 мая 23:06
На Кубке мира в Баку сложность моих упражнений выше, чем в двух предыдущих соревнованиях – азербайджанская гимнастка Арзу Джалилова Общество 7 мая 22:44
Увеличены средства, перечисляемые в казну прокуратуры Политика 7 мая 22:28
Члены семей шехидов не будут платить за участие во вступительных экзаменах в вуз Политика 7 мая 22:22
Будет создана информационная система «Электронная прокуратура» – Указ Политика 7 мая 22:21
Посольство Азербайджана осудило решение парламента Латвии по событиям 1915 года Политика 7 мая 22:14
Белый дом назвал хорошим знаком непрямые контакты США с Ираном Ядерная программа 7 мая 22:03
Ветеран Карабахской войны, заслуженный актер Вагиф Керимов отмечает юбилей (ФОТО) Культура 7 мая 22:00
Свыше 3 млн просмотров в Twitter интервью Президента Ильхама Алиева BBC – яркое проявление международного внимания – депутат Политика 7 мая 21:48
Байден уверен в организации его личной встречи с Путиным в июне США 7 мая 21:35
Интервью, которое не забывается - миллионы смотрят разгром, который устроил журналистке BBC Президент Ильхам Алиев Политика 7 мая 21:23
Усовершенствована структура ведомств, подчиненных Минсельхозу Азербайджана Экономика 7 мая 21:15
В Азербайджане очень ответственно подходят к обеспечению кибербезопасности – Лаборатория Касперского ИКТ 7 мая 21:02
Команда Азербайджана в групповых упражнениях вышла в финал Кубка мира в Баку в программе с пятью мячами Общество 7 мая 20:46
Нас всех переполняли положительные эмоции – команда Азербайджана в групповых упражнениях Общество 7 мая 20:40
В Азербайджане частично возобновляется очное обучение Общество 7 мая 19:47
В Азербайджане в соответствии с расписанием представлена программа «Время урока» Общество 7 мая 19:42
На Национальной арене гимнастики проходят выступления групповых команд в рамках Кубка мира в Баку (ФОТО) Общество 7 мая 19:20
Деятелям искусства предоставлены премии Президента Азербайджана Политика 7 мая 19:07
Деятелям культуры предоставлена персональная пенсия Президента Азербайджана Политика 7 мая 19:05
Определились финалистки Кубка мира по художественной гимнастике в Баку в упражнениях с мячом Общество 7 мая 18:44
Все новости