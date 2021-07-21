Узбекское министерство приобретет автокран
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«Южный газовый коридор» помогает Юго-Восточной Европе перейти на более качественный источник энергии – глава МИД Хорватии (Эксклюзив)
ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" провело благотворительную акцию по случаю праздника Гурбан (ФОТО)
Минкульт о работе над созданием Музея Победы и Мемориального комплекса Отечественной войны Азербайджана
Путин: Россия и Азербайджан работают над тем, чтобы развернуть совместное производство вакцин против COVID-19 на территории Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: По транспортному коридору Север-Юг было транспортировано грузов на 20% больше, чем в прошлом году
Президент Ильхам Алиев: Мы настроены решительно на то, чтобы постконфликтный период протекал максимально безболезненно