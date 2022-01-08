ОАО "Азеркосмос" объявило тендер
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Минобороны Азербайджана подготовило план мероприятий по сохранению культурных ценностей во время вооруженных конфликтов
В Азербайджане утверждены изменения в закон "О разведывательной и контрразведывательной деятельности"
На сайте Национальной библиотеки Украины появилась онлайн-выставка "Низами Гянджеви в украинских переводах и исследованиях" (ФОТО)
Минтруда Азербайджана о процедуре присвоения участникам Отечественной войны соответствующего звания и назначения Президентской пенсии
В Ассоциации производителей и экспортеров фруктов и овощей Азербайджана назвали основной рынок сбыта
Экономические отношения Грузии и Польши восстанавливаются с перспективой углубления сотрудничества - министерство
Некоторые участники беспорядков в Алматы говорили на тех языках, которые не распространены в Казахстане - Токаев
Состоялся телефонный разговор между генсеком Организации тюркских государств и главой МИД Казахстана