На ремонт жилых домов на двух участках автодороги Баку-Губа будет потрачено 910 тысяч манатов

БАКУ /Trend/ - На участке автомобильной дороги Баку–Губа - от въезда в город Сумгайыт до жилого массива Яшма и от последней части поселка Джейранбатан до въезда в город Сумгайыт будет проведен капитальный ремонт фасадов жилых домов.

Как сообщает Trend со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства при Сумгайытской городской исполнительной власти начало подготовку.

Согласно информации, капитальный ремонт фасадов жилых домов, расположенных от въезда в город Сумгайыт до жилого массива Яшма, будет осуществлять ООО SAFARİ. Для выполнения указанных работ между учреждением и компанией уже заключен договор на сумму 809.999,86 AZN (809 тысяч 999 манатов 86 гяпик).

Учреждение поручило ООО M–House Construction провести капитальный ремонт фасадов жилых домов, расположенных на участке автомобильной дороги Баку-Губа от конечной части поселка Джейранбатан до въезда в город Сумгайыт. За это учреждение выплатит указанной компании 99.997,73 AZN (99 тысяч 997 манатов 73 гяпика).

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