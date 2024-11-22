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Улучшается обеспечение внешнего электроснабжения поселка Гадрут

Тендеры Материалы 22 ноября 2024 15:22 (UTC +04:00)

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Улучшается обеспечение внешнего электроснабжения поселка Гадрут Ходжавендского района.

Как сообщает Trend со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, ОАО "Азеришыг" начало подготовку в связи с этим.

Так, с целью обеспечения внешнего электроснабжения поселка Гадрут будут проведены работы по прокладке линии электропередачи напряжением 35 кВ (до трансформаторного пункта, который будет построен на 1-м этапе).

По прогнозам организации, выполнение указанных работ обойдется в 716 976, 55 маната.

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