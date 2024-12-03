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На ряд работ в Шушинской центральной районной больнице выделено 2,3 миллиона манатов

Тендеры Материалы 3 декабря 2024 13:45 (UTC +04:00)
На ряд работ в Шушинской центральной районной больнице выделено 2,3 миллиона манатов
Фото: Шушинская районная центральная больница / Facebook

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Вспомогательные здания Шушинской центральной районной больницы будут оснащены новым медицинским оборудованием.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок.

Согласно информации, в связи с этим Дирекция строящихся учреждений министерства здравоохранения уже начала подготовку.

Организация поручила выполнение указанных работ обществу с ограниченной ответственностью Arash Medical Company. Взамен компании будут выплачены средства в размере 2.360.000 AZN (2 миллиона 360 тысяч манатов).

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