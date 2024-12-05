На ремонтные работы в двух водоканалах Азербайджана будет потрачено 3,7 миллиона манатов

БАКУ /Trend/ - В Шекинском районе будут проведены работы по реконструкции водоканала Джейирлиарх.

Как сообщает Trend со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, в связи с этим Дирекция строящихся объектов при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) начала подготовку.

Согласно информации, работы по реконструкции водоканала будут проводиться с целью улучшения водоснабжения земельных участков сел района.

Организация поручила выполнение указанных работ ООО Providence Doytch и заключила договор. Согласно договору, компании будет выплачено 3.568.811,01 AZN (3 миллиона 568 тысяч 811 манат 1 гяпик).

В то же время в Шамахе будут проводиться работы по ремонту водоканала Марзандия.

Согласно информации, в связи с этим Управление оросительных систем Шамахы уже приступило к подготовке.

Так, будут проведены работы по замене грунтового покрытия канала Марзандия на бетонную облицовку (PK00+00-PK10+00, L=1.070 км) и ремонту вместе с установками на нем.

Организация доверила выполнение указанных работ обществу с ограниченной ответственностью AZTİKİNTİSERVİS и заключила с ним договор стоимостью 136.593,11 AZN (136 тысяч 593 маната 11 гяпик).

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