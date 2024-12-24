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В Азербайджан будут импортированы расходные материалы для лечения почечных больных

Тендеры Материалы 24 декабря 2024 20:05 (UTC +04:00)
В Азербайджан будут импортированы расходные материалы для лечения почечных больных
Фото: Искусственный интеллект

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - В целях реализации программы мероприятий в связи с больными хронической почечной недостаточностью, в Азербайджан будут доставлены расходные материалы, используемые при выполнении процедуры гемодиализа.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок.

Согласно информации, юридическое лицо публичного права "Центр инноваций и снабжения" при Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) завершило в связи с этим подготовку.

Указанные расходные материалы будет передавать структуре закрытое акционерное общество (ЗАО) "Azfar med", которому будут выплачены 3,7 миллиона манатов.

Отметим, что ЗАО "Azfar med" было зарегистрировано в 2021 году. Законным представителем ЗАО с уставным капиталом в 2 тыс. манатов является Тагизаде Тогрул Эльдар оглу.

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