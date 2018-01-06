Названа дата возобновления железнодорожного сообщения Нахчыван-Мешхед (Эксклюзив) (ФОТО)

6 января 2018 14:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Скоростной поезд, связывающий Нахчыван с иранским городом Мешхед, возобновит свою работу с 11 января 2018 года, сказал Trend в пятницу генеральный консул Ирана в Нахчыванской Автономной Республике Мансур Айром.

Дипломат выразил надежду, что функционирование этого железнодорожного маршрута повысит сотрудничество между двумя странами в сфере туризма.

Курсирование поезда по маршруту Нахчыван-Мешхед-Нахчыван началось в декабре 2016 года, однако впоследствии, по техническим причинам его работа была приостановлена.

На своем пути поезд осуществляет несколько остановок в других городах Ирана, среди которых Тебриз и Тегеран, что по мнению Айрома, может расширить, как туристические связи, так и помочь углублению сотрудничества в разных областях.

"Оба города [Тебриз и Нахчыван] имеют точки соприкосновения, в частности в культурной и туристической плоскостях, - Тебриз является столицей исламского туризма, а Нахчыван - столицей исламской культуры", - сказал генконсул, добавив, что это может принести пользу обеим странам и способствовать дальнейшему развитию сотрудничества.

Собеседник агентства добавил, что совместная организация фото и художественных выставок, туров, проведение исламских конференций, а также совместное празднование праздника Новруз могут помочь углубить сотрудничество между двумя странами.

В январе-ноябре 2017 года число иранских туристов, посетивших Азербайджан, превысило 340 тысяч человек [данные министерства культуры и туризма Азербайджана].

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Ираном в январе-ноябре 2017 года составил 229 миллионов долларов, из которых азербайджанский экспорт в Исламскую Республику превысил 15 миллионов долларов.

(Авторы: Максим Цурков, Фархад Данешвар)

Подписчики АМИ Trend могут прочитать эту и другие эксклюзивные материалы до их публикации в открытом доступе. Подробнее с новостными продуктами агентства можно ознакомиться по этой ссылке.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Названа дата возобновления железнодорожного сообщения Нахчыван-Мешхед (Эксклюзив)
Туризм 5 января 17:54
По территории Казахстана из Китая в Европу отправлен железнодорожный состав с продуктами питания
Бизнес 21 декабря 2017 12:32
Во Франции при столкновении поезда и школьного автобуса погибли четыре ребенка (ОБНОВЛЕНО)
Европа 14 декабря 2017 21:44
В Германии столкнулись два поезда, десятки человек пострадали
Европа 6 декабря 2017 00:23
Южная Корея запустила "олимпийский" скоростной поезд в Пхёнчхан
В мире 21 ноября 2017 17:15
Пассажирский поезд столкнулся с БТР в Финляндии, есть жертвы
Европа 26 октября 2017 11:04
В Москве пассажирский поезд сбил двух человек, один погиб
Россия 16 сентября 2017 22:45
Поезд Варшава - Берлин остановлен из-за сообщения о бомбе
Европа 28 июня 2017 23:39
На Сахалине пассажирский поезд столкнулся с грузовиком
Россия 16 июня 2017 02:59
При крушении поезда в Греции погибли четыре человека (ОБНОВЛЕНО)
Другие страны 14 мая 2017 03:19
Узбекские железные дороги получили еще один скоростной электропоезд
Бизнес 25 апреля 2017 17:02
Туркменистан приобретет пассажирский электропоезд
Бизнес 17 марта 2017 12:35
В Бангладеш поезд столкнулся с микроавтобусом
Другие страны 8 января 2017 09:34
График движения поезда Нахчыван-Мешхед будет оптимизирован
Бизнес 6 января 2017 18:16
Джавид Гурбанов: Поезд Нахчыван-Мешхед начнет курсировать в ближайшую неделю
Бизнес 23 ноября 2016 15:46
Во Флориде столкнулись два грузовых поезда
США 17 ноября 2016 03:02
Число пострадавших при столкновении поездов в ЮАР возросло до 242 человек
Другие страны 25 октября 2016 11:36
В Испании машинист остановил поезд на полпути, когда его смена закончилась
Европа 14 сентября 2016 20:30