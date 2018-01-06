Названа дата возобновления железнодорожного сообщения Нахчыван-Мешхед (Эксклюзив) (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Скоростной поезд, связывающий Нахчыван с иранским городом Мешхед, возобновит свою работу с 11 января 2018 года, сказал Trend в пятницу генеральный консул Ирана в Нахчыванской Автономной Республике Мансур Айром.

Дипломат выразил надежду, что функционирование этого железнодорожного маршрута повысит сотрудничество между двумя странами в сфере туризма.

Курсирование поезда по маршруту Нахчыван-Мешхед-Нахчыван началось в декабре 2016 года, однако впоследствии, по техническим причинам его работа была приостановлена.

На своем пути поезд осуществляет несколько остановок в других городах Ирана, среди которых Тебриз и Тегеран, что по мнению Айрома, может расширить, как туристические связи, так и помочь углублению сотрудничества в разных областях.

"Оба города [Тебриз и Нахчыван] имеют точки соприкосновения, в частности в культурной и туристической плоскостях, - Тебриз является столицей исламского туризма, а Нахчыван - столицей исламской культуры", - сказал генконсул, добавив, что это может принести пользу обеим странам и способствовать дальнейшему развитию сотрудничества.

Собеседник агентства добавил, что совместная организация фото и художественных выставок, туров, проведение исламских конференций, а также совместное празднование праздника Новруз могут помочь углубить сотрудничество между двумя странами.

В январе-ноябре 2017 года число иранских туристов, посетивших Азербайджан, превысило 340 тысяч человек [данные министерства культуры и туризма Азербайджана].

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Ираном в январе-ноябре 2017 года составил 229 миллионов долларов, из которых азербайджанский экспорт в Исламскую Республику превысил 15 миллионов долларов.

(Авторы: Максим Цурков, Фархад Данешвар)

Подписчики АМИ Trend могут прочитать эту и другие эксклюзивные материалы до их публикации в открытом доступе. Подробнее с новостными продуктами агентства можно ознакомиться по этой ссылке.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.