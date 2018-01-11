В 2017 г. около полумиллиона человек посетило культурные и исторические заповедники Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В 2017 году исторические и культурные заповедники Азербайджана посетило свыше 480 тысяч человек, говорится в сообщении министерства культуры и туризма, распространенном в четверг.

Самым посещаемым гражданами страны и иностранными туристами местом был Гобустанский государственный историко-художественный заповедник (80 126 человек, из которых 39 561 – иностранные туристы из более чем 20 стран, в том числе Турции, Ирана, России, Германии, Великобритании, Пакистана, Китая, США, Индонезии, Казахстана и арабских стран). В 2016 году заповедник посетило более 65 тысяч туристов.

Привлекательным местом для туристов в прошлом году был также Государственный историко-архитектурный заповедник "Храм огнепоклонников" (Атешгях). После проведенной реставрации число туристов неуклонно растет, и в прошлом году здесь побывал 30 751 человек, 25 346 из которых – иностранные туристы, больше всего из России и арабских стран.

Как всегда, в прошлом году посетители проявили большой интерес к Государственному историко-культурному и природному заповеднику «Янардаг», и из 63 574 человек, посетивших его в течение прошлого года, 54 717 составили иностранные туристы из России, ОАЭ, Ирака и других стран.

Культурные заповедники и исторические места регионов Азербайджана также приняли большое количество посетителей в течение года. Так, в прошлом году Губинский мемориальный комплекс геноцида посетили 77 856 человек, Государственный архитектурно-исторический заповедник «Юхары Баш» в Шеки - 56 742 человека, Государственный культурно-исторический заповедник в Лагидже (Исмаиллы) – 40 182 человека, Кишский историко-архитектурный заповедник в Шеки - 25 850 человек, Загатальский культурно-исторический заповедник – 20 700 человек.

Для сравнения отметим, что если в 2016 году культурные и исторические заповедники Азербайджана посетили 356 тысяч человек, то в 2017 году этот показатель составил 486 273 человека, из которых 166 153 - иностранные граждане.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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