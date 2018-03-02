В этом году не ожидается роста числа иранских туристов в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Количество туристов, приезжающих в Азербайджан из Ирана, растет с каждым годом, но, в отличие от предыдущих лет, в этом году не ожидается такого роста.

Об этом в пятницу сказал председатель Ассоциации туризма Азербайджана (АзТА) Нахид Багиров.

По его словам, в соответствие с иранским законодательством, во время поездки за границу граждане этой страны платят определенные налоги государству. В настоящее время те, кто на самолете летит в другие страны, кроме Ирана, платят 15 долларов, кто едет сухопутным транспортом – семь долларов.

Председатель АзТА отметил, что согласно информации туристических компаний Ирана, с 20 марта налоги повысятся. Те, кто летит на самолете, будут платить 45 долларов, отправляющиеся сухопутным транспортом - 15-20 долларов.

Багиров отметил, что в связи с этим пока не принято официальное решение, но ожидается, что оно будет принято.

«В случае вступления в силу данного решения могут наблюдаться некоторые проблемы в связи с прибытием туристов из Ирана в Азербайджан. Поэтому в этом году рост числа туристов из Ирана не наблюдается», - сказал Багиров.

По его словам, во время праздника Новруз прогнозируется рост числа туристов из других стран.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.