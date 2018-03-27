Иранцы лидируют среди туристов, приехавших на Новруз в Азербайджан – ассоциация

27 марта 2018 20:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В этом году на праздник Новруз в Азербайджан приехало почти столько же туристов, что и в прошлом году.

Об этом во вторник сказал Trend председатель Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Нахид Багиров.

По его словам, несмотря на то, что в этом году иранских туристов было меньше, чем в прошлом, они занимают первое место среди туристов, приехавших в Азербайджан.

Председатель ассоциации добавил, что в праздничные дни наблюдался рост туристов, приехавших из арабских стран.

Багиров добавил, что в этом году праздновать Новруз приехали из Ирана, арабских стран, Узбекистана, Казахстана и других стран СНГ.

«Больше всего туристов приехало в Азербайджан из тех стран, где отмечают Новруз. В настоящее время отели заполнены. В прошлом году отели в основном были забронированы на 21, 22 и 23 марта, в этом году - на период с 28 по 30 марта», - сказал Багиров.

Глава AzTA отметил, что на указанный период отели в основном забронировали иранские и арабские туристы.

«Иранцы больше едут в Баку, а туристы из арабских стран предпочитают ехать в регионы. Привлекло туристов также то, что в преддверии праздника отели снизили цены на 20-30 процентов», - сказал Багиров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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