Азербайджан планирует открыть прямое авиасообщение с Индонезией

6 апреля 2018 18:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан планирует открыть прямое авиасообщение с Индонезией и подготовить спецпакет для индонезийских туристов, приезжающих в Азербайджан с целью посещения святых мест.

Вопрос об этом обсуждался на встрече министра культуры и туризма Азербайджана Абульфаса Гараева и замминистра иностранных дел Индонезии Абдуррахмана Мохаммада Фаджхира, сообщили в пятнице в азербайджанском ведомстве.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в сферах культуры и туризма между Азербайджаном и Индонезией, в том числе вопросы, связанные с соответствующей правовой базой, взаимным участием двух стран в проводимых мероприятиях, туристическим обменом и совместными проектами.

Было также отмечено, что положительный вклад вносят расширение связей в сферах культуры и туризма, сотрудничество в рамках международных организаций, культурные мероприятия, проводимые в Азербайджане по пропаганде индонезийской культуры, в том числе Фестиваль индонезийской культуры, во второй раз организованный в Баку.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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Azernews Newspaper
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