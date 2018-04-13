Меняется график движения скорого поезда Нахчыван-Мешхед

БАКУ /Trend/ - С 15 апреля будут изменены график движения и число отправок международного скорого поезда №15/16 Нахчыван-Мешхед-Нахчыван, сообщили Trend в пятницу в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Поезд начиная с 15 апреля будет отправляться из Нахчывана раз в неделю – по воскресеньям с прибытием в пункт назначения во вторник, а из Мешхеда с 18 апреля – по средам с прибытием в четверг.

"Функционирование маршрута нацелено на устойчивое развитие дружественных связей, укрепление железнодорожных и туристических связей между двумя странами", – сказали в ЗАО.

№ 16 Нахчыван-Мешхед с 15.04.2018 отправление по воскресеньям Скоростной поезд (ЗАО "АЖД") один раз в неделю № 15 Мешхед-Нахчыван с 19.04.2018 прибытие по четвергам Время в пути: 47 часов 35 мин. Время в пути: 29 часов 40 мин. Прибытие Стоянка Отправл. Промежуточные пункты Расст., км код Прибытие Стоянка Отправл. ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (бакинское время) - - 10-10 Нахчыван 0 550803 07-05 - - 10-28 Гара Бёрк 11 550822 - - 6-47 - - 10-43 Нехрам 21 550841 - - 6-32 - - 11-04 Дяряшам 35 550875 - - 6-11 11-25 20 11-45 Джульфа (Азербайджан) 45 550004 5-30 20 5-50 Иранская железная дорога (тегеранское время) 12-40 120 14-40 Джульфа (Иран) 50 03-45 110 05-35 17-05 60 18-05 Тебриз 196 00-20 60 01-20 20-15 5 20-20 Марагех 325 22-06 5 22-11 23-59 5 00-04 Мианех 494 18-23 5 18-28 01-58 5 02-03 Зенджан 617 16-35 5 16-40 03-58 5 04-03 Казвин 788 14-17 20 14-37 05-28 2 05-30 Карадж 891 13-07 2 13-09 06-20 1050 23-50 Тегеран 932 11-33 40 12-13 02-10 5 02-15 Семнан 1160 09-00 5 09-05 04-20 10 04-30 Шахруд 1361 06-37 15 06-52 09-45 с 17.04.2018 прибытие по вторникам - Мешхед 1858 01-25 с 18.04.2018 отправление по средам

(Автор: Максим Цурков)

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