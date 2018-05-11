Турция и Судан будут сотрудничать в сфере туризма

11 мая 2018 09:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал соглашение с Суданом о сотрудничестве в сфере туризма. Об этом говорится в пятницу в сообщении турецкой официальной газеты «Resmi Gazete».

Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между Турцией и Суданом было подписано в декабре 2017 года во время визита президента Эрдогана в эту страну.

Отметим, что в марте 2018 года Турцию посетили 1 235 туристов из Судана.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Турции возросло число туристов из Беларуси – министерство
Беларусь 3 мая 16:27
Сократилось число грузинских туристов, посетивших Турцию
Туризм 2 мая 17:31
Туристы из Германии по прежнему предпочитают Турцию – министерство
Туризм 2 мая 10:23
Обнародовано число туристов из государств Центральной Азии, посетивших Турцию в марте
Туризм 1 мая 17:35
Турция привлекает израильских туристов - министерство
Туризм 1 мая 13:02
Турция окажет поддержку развитию турсектора в Узбекистане – Эрдоган
Туризм 30 апреля 15:14
Российские туристы предпочитают Турцию - министерство
Туризм 30 апреля 14:04
В Турции возросло число китайских туристов – министерство
Туризм 30 апреля 13:44
В Турции незначительно выросло число азербайджанских туристов –министерство
Туризм 30 апреля 13:37
В марте 2018 года в Турции увеличилось число иранских туристов - министерство
Туризм 30 апреля 13:13
Доходы Турции от туризма увеличились более чем на треть
Туризм 30 апреля 11:46
В первом квартале 2018 года Турцию посетили свыше 5 млн туристов – министр
Туризм 27 апреля 14:08
Турция и Россия обсудят развитие туризма
Туризм 27 апреля 09:41
Турция может стать основным маршрутом для китайских туристов – министерство
Туризм 17 апреля 10:09
Турция в 2018 году примет до 40 миллионов туристов - Эрдоган
Туризм 16 апреля 13:24
Минкультуры Турции проведет более ста мероприятий в одной из провинций
Туризм 9 апреля 17:46
Турция достигнет нового рекорда в туризме – Эрдоган
Туризм 9 апреля 17:14
Турция ожидает свыше 30 миллионов туристов в 2018 году – премьер-министр
Туризм 27 марта 14:16