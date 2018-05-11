Турция и Судан будут сотрудничать в сфере туризма

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал соглашение с Суданом о сотрудничестве в сфере туризма. Об этом говорится в пятницу в сообщении турецкой официальной газеты «Resmi Gazete».

Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между Турцией и Суданом было подписано в декабре 2017 года во время визита президента Эрдогана в эту страну.

Отметим, что в марте 2018 года Турцию посетили 1 235 туристов из Судана.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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