Узбекистан - второй в рейтинге лучших мест для путешествия в Азии

10 июля 2018 15:56 (UTC+04:00)

Всемирно известное и одно из самых авторитетных в сфере путешествий издание Lonely Planet опубликовало очередной рейтинг "Самые лучшие месте для путешествия в Азии", сообщает "Подробно.uz".

Узбекистан впервые попал в этот список и занимает сразу второе место после Южной Кореи (Пусан). Необходимо отметить, что страна опережает в рейтинге Lonely Planet такие традиционные и "раскрученные" направления, как Вьетнам, Япония, Таиланд, Непал, Шри-Ланка, Китай и Индонезия.

Как отмечает Lonely Planet, Узбекистан "со своими завораживающими мозаичными мечетями и легендами вдоль Шелкового пути долго оказывал сильное влияние на воображение путешественников. Но республика до недавнего времени была недостаточно известной для остального мира".

Издание высоко оценивает предпринимаемые в стране шаги по улучшению условий для туризма.

"К концу 2017 года страна добилась огромных успехов, открывая свой сектор туризма, объявляя о схемах безвизового режима и электронной визы, новых воздушных маршрутах, а также расширении своей блестящей высокоскоростной железнодорожной сети, предоставляя облегченный, чем когда-либо доступ к ее блистательной архитектурной коллекции и древним городам. Узбекистан пользуется преимуществами своего гостеприимства и в стране идут позитивные реформы", – пишет издание.

Lonely Planet – является одним из первых и наиболее авторитетных издательств в мире туризма. Оно специализируется на выпуске путеводителей, специализированного журнала, а в последнее время – и популярного туристического онлайн-портала. Оно основано в 1972 году, имеет около 300 авторов. Штаб-квартира находится в Австралии.

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