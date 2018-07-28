В Узбекистане стало легче арендовать автомобили

28 июля 2018 10:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане в соответствии с утверждёнными президентом изменениями и дополнениями в гражданский кодекс стало возможно арендовать автомобили сроком на 30 дней без нотариуса, передаёт "Подробно.uz".

Теперь юридические лица, оказывающие услуги по предоставлению в аренду легковых автомобилей и мототранспортных средств, могут заключать с физическими лицами договоры аренды в простой письменной форме на срок до тридцати дней.

Для оформления аренды помимо паспорта потребуется только водительское удостоверение международного образца. В результате граждане Узбекистана и иностранные туристы смогут брать в прокат автомобиль на срок до 30 дней без нотариального оформления и регистрации в органах внутренних дел.

Первые сервисы по кратковременной аренде автомобилей (каршеринг) планируется запустить в четырех туристических центрах Узбекистана – Бухаре, Ташкенте, Самарканде и Хорезме.

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