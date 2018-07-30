Существенно увеличился объем банковских операций иностранцев в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В январе-июне этого года Азербайджан посетили 1 325 тысяч иностранцев и лиц без гражданства из 189 стран.

Об этом говорится в июльском номере «Обзора экспорта» Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число иностранных граждан и лиц без гражданства, посетивших Азербайджан, увеличилось на 10,2 процента.

Иностранные граждане, посетившие Азербайджан в первом полугодии, осуществили операции посредством банковских карт на сумму 620,4 миллиона манатов, и в сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем проведенных операций увеличился на 22,3 процента, или на 113 миллионов манатов.

В июне объем операций иностранных граждан посредством банковских карт составил 106,7 миллиона манатов, что на 27,3 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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