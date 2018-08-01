«Уральские авиалинии» возобновили рейс из Москвы в Узбекистан

БАКУ /Trend/ - Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» с 1 августа возобновляет регулярный рейс Москва (Домодедово) – Карши (Узбекистан), сообщает в среду российская авиакомпания.

«Вылеты из Москвы в Карши будут осуществляться по средам, из Карши в Москву – по четвергам. С октября планируется увеличение рейсов до двух раз в неделю. Билеты уже в продаже», – отметили в компании.

Регулярный рейс в Карши позволит пассажирам планировать свои деловые или туристические поездки. По прилете в столицу можно воспользоваться стыковками в другие города России, ближнего и дальнего зарубежья.

Все полеты авиаперевозчик выполняет на комфортабельных авиалайнерах Airbus, оборудованных салонами «бизнес»- и «эконом»-класса.

Напомним, что российская авиакомпания «Уральские авиалинии» с 18 июля запустила новый регулярный рейс Сочи-Ташкент.

Согласно информации, полеты в Узбекистан будут осуществляться на самолётах Airbus А320 по средам. Обратные перелёты будут осуществляться по четвергам.

Стоимость рейса с учётом всех такс и сборов составит 10 661 рубль (около 168 долларов).

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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