Турция заинтересована в росте числа туристов из Китая – министерство

27 августа 2018 11:04 (UTC+04:00)

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