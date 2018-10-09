Число приехавших в Азербайджан туристов выросло на 9% - AzTA

БАКУ /Trend/ - В нынешнем году по сравнению с прошлым годом число приехавших из ОАЭ туристов уменьшилось, сказал во вторник Trend председатель Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Нахид Багиров.

По его словам, зато в этом году выросло число туристов из Саудовской Аравии и Кувейта.

«В целом же число приехавших в Азербайджан туристов выросло на девять процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», - сказал Багиров.

Глава ассоциации также добавил, что среди гостей есть туристы, которые не впервые приезжают в страну, в основном это туристы из арабских стран.

Ранее Госкомстат Азербайджана сообщил, что в январе-августе этого года в Азербайджан прибыло 1 976,9 тысячи иностранцев и лиц без гражданства из 193 стран мира, что на 8,5 процента больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Больше всего в январе-августе увеличилось число прибывших из стран Персидского залива (за исключением ОАЭ и Ирана).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число граждан из этих стран увеличилось в 2,2 раза, в том числе граждан Саудовской Аравии и Бахрейна - в 2,4 раза, граждан Катара - в 1,9 раз, Ирака - на 19 процентов, Омана - на 9,5 процента.

На 5,6 процента сократилось число прибывших в страну из ОАЭ и на 25,4 процента - из Ирана.

Общее число прибывших из стран Персидского залива увеличилось на 0,5 процента, что составило 433,6 тысячи человек.

В целом можно сказать, что каждый пятый человек, прибывший в Азербайджан, был из стран Персидского залива.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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