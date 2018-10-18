В Азербайджане будет составлен онлайн-рейтинг отелей

18 октября 2018 11:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет составлен онлайн-рейтинг отелей, как это предусмотрено стратегией по туризму. Об этом в четверг, выступая на Национальном туристическом саммите, сказал исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Сенгстшмидт.

По словам исполнительного директора, экскурсоводам предоставят сертификаты: «Готовится проект по историческим заповедникам, и первый проект по их эффективному использованию будет реализован в Басгальской зоне»

Сенгстшмидт подчеркнул, что на территории Государственного культурно-исторического и природного заповедника «Янардаг» будет открыт прекрасный выставочный центр. «Расширяется также существующая инфраструктура в зимне-летнем туристическом комплексе «Шахдаг». Круглосуточно работающая «горячая линия», использование информационных технологий очень важные инструменты для нас. Мы представим предложения, которые связаны со стимулирующими мерами», - отметил исполнительный директор.

Сенгстшмидт добавил, что обозначено много целей для развития туризма в Азербайджане, и сегодня будет представлена первая из них - туристический бренд. «Презентация этого бренда мировой общественности состоится в ноябре текущего года на туристической выставке в Лондоне (London WTM)», - отметил исполнительный директор.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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