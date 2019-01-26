Турпоток между Болгарией и Азербайджаном значительно увеличился – посол (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Турпоток между Азербайджаном и Болгарией значительно увеличился с запуском авиарейса Баку - София - Баку, сказал Trend посол Болгарии в Азербайджане Николай Янков.

"Количество виз, выданных гражданам Азербайджана, увеличилось как минимум на 40 процентов, и мы считаем, что в этом году положительная тенденция сохранится и после возобновления регулярных рейсов весной", - сказал он.

Дипломат отметил, что установление прямого сообщения между столицами было очень мудрым политическим решением, принятым лидерами обеих стран, и уже приносит очень положительные результаты.

"Создастся больше возможностей для более тесных связей между нашими народами, более интенсивных контактов в бизнесе, более динамичных экономических отношений", - подчеркнул Янков.

Коснувшись вопроса упрощения визового режима между странами, посол сказал, что Болгария следует политике ЕС в этом отношении.

"Наше посольство работает в соответствии с Соглашением между Европейским союзом и Азербайджаном об упрощении выдачи виз. Консульский отдел посольства всегда работает в полную силу, чтобы обрабатывать документы на получение визы в кратчайшие сроки", - отметил посол.

Отметим, что договоренность об открытии воздушного сообщения между Баку и Софией была достигнута в рамках переговоров Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Болгарии Румена Радева.

Столица Болгарии стала первым городом в Европейском союзе, куда выполняет прямые рейсы первый азербайджанский лоукостер Buta Airways.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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