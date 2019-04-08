Азербайджанцы стали чаще посещать иранский Ардебиль

8 апреля 2019 18:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По сравнению с прошлым годом число граждан Азербайджана, посетивших в дни праздника Новруз северо-западную провинцию Ирана - Ардебиль, выросло на 41 процент.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на генерального директора Управления дорог и дорожного транспорта провинции Али Рахмати.

По словам Рахмати, до пятого апреля из Азербайджана в Иран въехали через Билясуварскую таможню 32 тысячи 637 человек, а выехали из Ирана в тот же период - 32 тысячи 922 человека. В дни праздника Новруза через этот пропускной пункт в страну въехали 8 584, выехали из страны - 8 676 иранца.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
МИД Ирана предложил внести ВС США в список террористических организаций
Иран 19:15
В Иране резко подорожали помидоры
Иран 18:23
США внесут иранский КСИР в список иностранных террористических организаций
США 18:23
В Азербайджане ужесточат экологические требования к объектам туризма и отдыха
Общество 16:31
Али Хаменеи призвал Ирак добиться скорейшего вывода американских войск
Политика 7 апреля 13:59
Взрыв на подводной лодке в Иране: трое погибших
Общество 6 апреля 21:39
Лента новостей
МИД Ирана предложил внести ВС США в список террористических организаций
Иран 19:15
Новый путь для азербайджанцев в Германию – конкурс
Культура 19:01
Туристы из России имеют важное значение для Турции - Эрдоган
Туризм 18:55
Авиация армии Хафтара нанесла удар по военному аэродрому в Триполи
Арабские страны 18:47
В Азербайджане проведены летно-тактические занятия вертолетных подразделений ВВС (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 18:47
В Иране резко подорожали помидоры
Иран 18:23
США внесут иранский КСИР в список иностранных террористических организаций
США 18:23
Путешествие в Агдаш: выступление канатоходца и выставка сувениров (ФОТО)
Культура 18:21
Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана больше чем в 1,5 раза превысил предложение
Финансы 18:10