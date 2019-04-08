Азербайджанцы стали чаще посещать иранский Ардебиль

БАКУ /Trend/ - По сравнению с прошлым годом число граждан Азербайджана, посетивших в дни праздника Новруз северо-западную провинцию Ирана - Ардебиль, выросло на 41 процент.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на генерального директора Управления дорог и дорожного транспорта провинции Али Рахмати.

По словам Рахмати, до пятого апреля из Азербайджана в Иран въехали через Билясуварскую таможню 32 тысячи 637 человек, а выехали из Ирана в тот же период - 32 тысячи 922 человека. В дни праздника Новруза через этот пропускной пункт в страну въехали 8 584, выехали из страны - 8 676 иранца.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.