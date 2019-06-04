В Азербайджане может быть создана новая структура по управлению заповедниками

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство по туризму предлагает создать в Азербайджане новую структуру по управлению заповедниками.

Об этом сказал председатель Агентства Фуад Нагиев, сообщает во вторник Trend.

По его словам, в качестве публичного юридического лица при Агентстве предлагается создать Центр управления заповедниками, и этот вопрос сейчас рассматривается Кабмином.

«Мы хотим, чтобы процессы были прозрачными. В заповедниках будут установлены турникеты, которые и обеспечат эту прозрачность», - сказал Нагиев.

Он добавил, что в настоящее время при Агентстве функционируют семь заповедников. «В некоторых из них необходимо провести определенные работы», - сказал он.

По словам главы Агентства, в заповеднике «Янардаг» уже созданы музей, детские уголки, кафе, амфитеатр на 500 мест. «Считаю, что и в «Атешгях» необходимо создать что-то новое для привлечения туристов. В ближайшее время там будут созданы музей, детские уголки. Вход в заповедники для детей до 18 лет будет бесплатным, для местных жителей он стоит 2 маната. Для иностранных туристов стоимость входного билета было бы целесообразным изменить. Это практикуется и в других странах. Следует учесть, что каждый месяц «Янардаг» посещают 15 тысяч туристов, а «Атешгях» - более 20 тысяч», - сказал Нагиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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